الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

"مشجع عارٍ".. ميسي يتعرض لموقف غريب في ودية إنتر ميامي

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 28/02/2026
    ميسي يتعرض لموقف غريب في ودية إنتر ميامي 1

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، لموقفاً غريباً خلال مباراة ودية لفريقه أمام إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في بورتوريكو.

وفي الدقيقة 88 من اللقاء، ركض أحد المشجعين عاري الصدر من خلف مرمى إنتر ميامي، متجهاً نحو ميسي ليمسك به من الخلف ويعانقه،

وحاول أحد أفراد الأمن جذب المقتحم بعيداً عن اللاعب لكنهم سقطوا متشابكين على أرضية الملعب، قبل أن ينهض النجم الأرجنتيني منزعجاً لكنه لم يتعرض لأي إصابة.

وشهدت المباراة واقعة أخرى غير معتادة، إذ تأخر انطلاقها قرابة ساعة بسبب تشابه ألوان القمصان، إذ ارتدى الفريقان زياً أسود في معظمه، ورغم ذلك لم يتم تغيير الأطقم واستكمل اللقاء كما هو.

وعقب انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب خوان رامون لوبرييل، نجح ميسي في تسجيل هدف من ركلة جزاء ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وجاءت المواجهة بعد خمسة أيام فقط من خسارة إنتر ميامي بثلاثية نظيفة أمام لوس أنجلوس إف سي في افتتاح مشواره بالدوري الأمريكي، على أن يواجه الفريق لاحقاً غريمه المحلي أورلاندو سيتي يوم الاثنين المقبل الموافق 2 مارس.

