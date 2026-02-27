مباريات الأمس
أرني سلوت: "الناس يتفاجأون عندما لا يسجل صلاح"

كتب : هند عواد

12:52 م 27/02/2026
تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن غياب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، عن التهديف لـ9 مباريات متتالية.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام يونايتد: "صلاح وضع معاييره الخاصة، وهي معايير عالية جدًا لدرجة أن الناس يتفاجأون فورًا عندما لا يسجل في بضع مباريات، لذا، يُعدّ هذا على الأرجح أكبر إطراء يمكن أن يحصل عليه".

وأضاف: "ويمكن استخدام البيانات لصالحك أو ضدك، إذا أردنا تسليط الضوء على شيء إيجابي للغاية، نحاول تجاهل مباراة أو اثنتين. وإذا أردنا تسليط الضوء على شيء سلبي للغاية، يمكننا أيضًا تجاهل مباراة أو اثنتين. برأيي، أعتقد أن آخر مرة سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا في مرمى برايتون، أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو فريق قوي جدًا في الدوري منذ سنوات طويلة، كانت قبل ثلاث مباريات فقط".

واختتم سلوت: "هذه هي الحقيقة. ثم يمكنك تغيير البيانات والقول إنه لم يسجل في تسع مباريات في الدوري. هذا هو المعيار الذي وضعه لنفسه، ولهذا السبب يتفاجأ الناس عندما تحدث مثل هذه الأمور".

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت

