قبل مواجهة اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام وست هام؟

يبحث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن كسر صيامه التهديفي، عندما يواجه وست هام، مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن التهديف لـ9 مباريات متتالية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه منذ وصوله إلى أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

يستضيف ليفربول نظيره وست هام، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب "إنفيلد"، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح ضد وست هام

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، ساهم محمد صلاح في 17 هدفا خلال 16 مباراة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، ليأتي في المركز الثالث كأكثر الأندية التي سجل صلاح في شباكها، بعد نيوكاسل يونايتد (20 مساهمة) ومانشستر يونايتد (19 مساهمة).

ولعب محمد صلاح 18 مباراة ضد وست هام يونايتد، في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 أهداف.

وفي الدوري الإنجليزي، خاض صلاح 16 مباراة ضد وست هام، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 أهداف.

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة



