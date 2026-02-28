مباريات الأمس
بعد هجوم إيران.. الاتحاد البحريني يؤجل جميع المباريات

كتب : هند عواد

01:49 م 28/02/2026 تعديل في 01:53 م

إطلاق صاروخ

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، في بيان رسمي، تأجيل جميع مبارياته، حتى إشعار آخر، بعد هجوم إيران على منطقة الجفير.

سبب تأجيل مباريات الدوري البحريني

وجاء قرار الاتحاد البحريني، بعد وقوع اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، وفقا لما ذكره مركز الاتصال الوطني في البحرين.

وأشار المركز الوطني في البحرين، إلى أن الجهات العسكرية والأمنية المختصة بدأت في تنفيذ خطط الطوارئ.

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد الكويتي لكرة القدم الاتحاد البحريني إيران إيران وأمريكا

