بعد هجوم إيران.. الاتحاد البحريني يؤجل جميع المباريات

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، في بيان رسمي، تأجيل جميع مبارياته، حتى إشعار آخر، بعد هجوم إيران على منطقة الجفير.

سبب تأجيل مباريات الدوري البحريني

وجاء قرار الاتحاد البحريني، بعد وقوع اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، وفقا لما ذكره مركز الاتصال الوطني في البحرين.

وأشار المركز الوطني في البحرين، إلى أن الجهات العسكرية والأمنية المختصة بدأت في تنفيذ خطط الطوارئ.

