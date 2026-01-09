ياسر ريان يكشف ملامح خطة حسام حسن أمام كوت ديفوار

ماذا دار بين حسام حسن ومحمد شحاته قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة؟

يرى ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سيتعامل مع مواجهة كوت ديفوار المقبلة بمنتهى الحذر.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب المصري سيعتمد على الانضباط الدفاعي والتنظيم الجيد، مع التركيز على الهجمات المرتدة كأحد الحلول الرئيسية خلال المباراة.

وأوضح أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية أمام المنتخبات الإفريقية، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن اللقاء لا يتطلب إجراء تغييرات واسعة على التشكيل الأساسي في ظل الاستقرار على العناصر التي شاركت مؤخرًا.

وكشف ريان أن حسام حسن سوف يتجه للدفع بخالد صبحي في مركز الظهير الأيسر، بهدف تعزيز الجانب الدفاعي.

وأضاف أن مصطفى محمد يمر بفترة تراجع فني، وهو ما قد يقلل من فرص مشاركته أساسياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن المدير الفني يمتلك مرونة تكتيكية تسمح له بإعادة توظيف أكثر من لاعب حسب مجريات اللقاء.