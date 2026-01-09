مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

ياسر ريان يكشف ملامح خطة حسام حسن أمام كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

05:27 ص 09/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (4)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (2)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن مع الجماهير المغربية (3)
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (20) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سيتعامل مع مواجهة كوت ديفوار المقبلة بمنتهى الحذر.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب المصري سيعتمد على الانضباط الدفاعي والتنظيم الجيد، مع التركيز على الهجمات المرتدة كأحد الحلول الرئيسية خلال المباراة.

وأوضح أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية أمام المنتخبات الإفريقية، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن اللقاء لا يتطلب إجراء تغييرات واسعة على التشكيل الأساسي في ظل الاستقرار على العناصر التي شاركت مؤخرًا.

وكشف ريان أن حسام حسن سوف يتجه للدفع بخالد صبحي في مركز الظهير الأيسر، بهدف تعزيز الجانب الدفاعي.

وأضاف أن مصطفى محمد يمر بفترة تراجع فني، وهو ما قد يقلل من فرص مشاركته أساسياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن المدير الفني يمتلك مرونة تكتيكية تسمح له بإعادة توظيف أكثر من لاعب حسب مجريات اللقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار حسام حسن ياسر ريان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"خماسي في الدفاع".. مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة كوت ديفوار
ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
"في مباراة السوبر".. 10 صور ترصد مشادة فينيسيوس جونيور مع سيميوني مدرب
رياضة عربية وعالمية

"في مباراة السوبر".. 10 صور ترصد مشادة فينيسيوس جونيور مع سيميوني مدرب
التحقيقات: لا حالات تسمم أخرى بالمنطقة واستمرار البحث في وفاة أسرة بشبرا
أخبار المحافظات

التحقيقات: لا حالات تسمم أخرى بالمنطقة واستمرار البحث في وفاة أسرة بشبرا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان