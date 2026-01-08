طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..

انطلقت القمة المرتقبة، التي ستجمع بين الفريق الكروي بنادي ليفربول بنظير آرسنال، مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، كونور برادلي

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز

في خط الهجوم: كودي جاكبو

فيما يلعب آرسنال المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام صاليبا، جابرييل دوس سانتوس، بييرو هينكابي.

في خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسار، فيكتور جيوكيريس.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية أحداث قمة ليفربول وآرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: ضغط من جانب لاعبي آرسنال لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 10: تسديدة من تروسار خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت في أحد لاعبي ليفربول

الدقيقة 12: بطاقة صفراء لتروسار لاعب أرسنال

الدقيقة 18: تسديدة قوية جديدة من جانب ساكا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها اليسون بيكر حارس ليفربول

الدقيقة 23: أول تسديدة لليفربول عن طريق جرافنبرخ لكنها تمر بجوار المرمى

الدقيقة 24: جرافنبرخ يهدر فرصة لليفربول بعد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى أرسنال إلى خارج الملعب

الدقيقة 30: سقوط ساكا على أرض الملعب بعد كرة مشتركة مع ميلوس كيركيز لاعب ليفربول

الدقيقة 36: مشادة بين لاعبي ليفربول وآرسنال ومطالبة من لاعبي الريدز باحتساب ضربة جزاء

الدقيقة 38: إصابة فريمبونج لاعب ليفربول وتوقف اللعب

الدقيقة 42: تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني