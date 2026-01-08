ملخص مباراة ريال مدريد وأتليتكو في كأس السوبر الإسباني

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على حساب نظيره أتليتكو مدريد اليوم 8 يناير الجاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في إطار اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي السوبر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإنماء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبهذا الفوز يضرب ريال مدريد موعدا مع برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل 11 يناير الجاري.

ودخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فيدريكو فالفيردي يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

الدقيقة 10: سيطرة على الكرة من لاعبي ريال مدريد في منتصف الملعب.

الدقيقة 18: عرضية من رودريجو لاعب ريال مدريد يبعدها دفاع فريق أتليتكو مدريد

الدقيقة 23: تسديدة من جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد تمر بجوار مرمى ريال مدريد

الدقيقة 28: فرصة الهدف الثاني لريال مدريد تضيع بعد تصدي يان أوبلاك لتسديدة رودريجو

الدقيقة 33: رأسية من لاعب أتليتكو مدريد يتصدى لها تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد ببراعة

الدقيقة 40: تسديدة من لاعب أتليتكو يتصدى لها تيبوا كورتوا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: رودريجو سيلفا يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

الدقيقة 58: ألكسندر سولوروث يحرز الهدف الأول لأتليتكو في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 60: توقف المباراة لعلاج رودريجو لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 65: محاولات مستمرة من أتليتكو مدريد لتسيجل هدف التعادل في مرمى الريال.

الدقيقة 75: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي الفريقين

الدقيقة 83: تسديدة قوية من أنطوان جريزمان يتصدى لها حارس مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.