يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا، على ملعب "أغادير الكبير".

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز في دور ال 16 على بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما صعد منتخب كوت ديفوار، بعد الفوز على بوركينا بثلاثية نظيفة.

ومباراة مصر وكوت ديفوار، تعد منافسة بين عدد من اللاعبين، الذين ينشطون في أقوى الدوريات والفرق العالمية، وتقدر قيمتهم التسويقية بملايين الدولارات.

أعلى 5 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في مباراة مصر وكوت ديفوار

يعد عمر رموش لاعب منتخب مصر، الذي يعد أعلى لاعبي المنتخبين قيمة تسويقية، إذا تصل قيمته التسويقية 65 مليون يورو.

1- عمر مرموش، (مصر، مان سيتي)، 65 مليون يورو

2- أماد ديالو، (كوت ديفوار، مان يونايتد)، 50 مليون يورو

3- عثمان ديوماندي، (كوت ديفوار، سبورتنج لشبونة)، 45 مليون يورو، يان ديوماندي (كوت ديفوار، لايبزج)، 45 مليون يورو

4- محمد صلاح، (مصر، ليفربول)، 30 مليون يورو

5- نديكا، (كوت ديفوار، روما)، 30 مليون يورو

