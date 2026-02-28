نجم ميلان يشارك متابعيه إصابته الخطيرة في الدوري الإيطالي (صور)

تعرض لاعب المنتخب الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه آي سي ميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي.

ووقعت الحادثة بعد 11 دقيقة من بداية المباراة، عقب محاولة لوفتوس-تشيك التنافس على الكرة مع الحارس، ليسقط على الأرض بعد تدخل من حارس مرمى بارما إدوارد، مما أدي إلى وضعه في طوق رقبة وحمله على النقالة غارقاً في الدماء.

وأوضحت التقارير الطبية أن اللاعب تعرض لكسر في الفك بجانب تضرر وسقود عدد من أسنانه، ما يستلزم خضوعه لفترة علاج وتعافي قبل العودة للملاعب.

ونشر لوفتوس-تشيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً قبل وبعد العملية الجراحية، ظهر خلالها بدون أسنانه، معلقاً:"كانت ضربة صعبة لكن الجزء الأصعب أصبح ورائي، شكراً جزيلاً لجميع الطاقم الطبي على دعمهم واحترافيتهم ورعايتهم خلال هذه الساعات".

وأضاف: "شكر خاص لجميع المشجعين على رسائلهم الكثيرة من الحب والدعم، قرأتها وشعرت بها ومنحتني قوة هائلة، وشكر لزملائي في الفريق نحن فريق، نحن عائلة الآن نتقدم نحو أهدافنا أقوياء ومتحدون معاً".

لم تقتصر الحادثة على الإصابة اللاعب فقط بل أثرت أيضاً على النتيجة، إذ خسر ميلان بنتيجة 1-0 بهدف حاسم سجله ماريانو ترويلو قبل 10 دقائق من النهاية.

ويحتل ميلان المركز الثاني بجدول الترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر وغريمه التقليدي الإنتر صاحب الصدراة.

مشوار لوفتوس-تشيك مع ميلان

كان لوفتوس-تشيك انضم لميلان قادماً من تشيلسي في 2023، إذ شارك في 95 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وقبل الانتقال إلى إيطاليا لعب 155 مباراة مع البلوز كما خاض فترات إعارة في كريستال بالاس وفولهام.