الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 0
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
21:45

كالياري

جميع المباريات

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

08:48 م 27/02/2026
    مباراة اتحاد جدة والاتفاق (1)
    مباراة اتحاد جدة والاتفاق (3)
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (2)
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (6)
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (1)
    كريم بنزيمة (اتحاد جدة) - 100 مليون دولار
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (4)
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (5)
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (7)

أعلن سيرجي كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الخليج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المواجهة اليوم الجمعة على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: رايكويفتش

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي

خط الوسط: ماريو ميتاي، فابينيو، محمدو دومبيا

خط الهجوم: حسام عوار، موسى ديابي، يوسف النصيري

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، في حين يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

وتضم دكة البدلاء كلاً من: محمد العبسي، أسامة المرمش، محمد برناوي، محمد فلاتة، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي، أحمد الغامدي، فيصل الغامدي، وعبد الرحمن العبود.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد جدة تشكيل اتحاد جدة الخليج دوري روشن السعودي

