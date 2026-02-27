تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أعلن سيرجي كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الخليج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المواجهة اليوم الجمعة على ملعب الملك عبد الله الدولي في جدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: رايكويفتش

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، مهند الشنقيطي

خط الوسط: ماريو ميتاي، فابينيو، محمدو دومبيا

خط الهجوم: حسام عوار، موسى ديابي، يوسف النصيري

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، في حين يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

وتضم دكة البدلاء كلاً من: محمد العبسي، أسامة المرمش، محمد برناوي، محمد فلاتة، حامد الغامدي، عبد العزيز البيشي، أحمد الغامدي، فيصل الغامدي، وعبد الرحمن العبود.