كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

1 1
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

لحظة بلحظة.. المغرب ضد تنزانيا.. 1-0

كتب : مصراوي

05:59 م 04/01/2026 تعديل في 07:29 م
يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب تنزانيا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي – بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري – عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

أبرز أحداث مباراة المغرب وتنزانيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى تنزانيا

الدقيقة 15: إسماعيل صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى تنزانيا ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل

الدقيقة 24: عرضية من أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب يبعدها لاعب تنزانيا

الدقيقة 30: محاولات مستمرة من لاعبي المغرب لتسجيل الهدف الأول في اللقاء

الدقيقة 38: رأسية من أيوب الكعبي تمر بجوار مرمى منتخب تنزانيا

الدقيقة 43: ضغط مستمر من لاعبي المغرب لتسجيل الهدف الأول قبل نهاية شوط اللقاء الأول

الدقيقة 5+45: عرضية من أشرف حكيمي تصل سهلة في يد حارس مرمى تنزانيا

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: رأسية من أيوب الكعبي تمر بجوار مرمى منتخب تنزانيا

الدقيقة 56: فرصة الهدف الأول تضيع من منتخب تنزالنيا، بعد تسديدة قوية من لاعب المنتخب التنزاني تمر من داخل منطقة الجزاء ولكنه يسددها خارج المرمى.

الدقيقة 60: تسديدة قوية من أشرف حكيمي، تصطدم بالعارضة

الدقيقة 64: إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى تنزانيا

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

