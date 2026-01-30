مباريات الأمس
"غياب الإنسانية وتركناهم مهملين".. أبرز مواقف بيب جوارديولا في دعم القضية الفلسطينية

كتب : يوسف محمد

05:32 ص 30/01/2026 تعديل في 05:39 ص
واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه للشعب الفلسطيني في مختلف المناسبات، كان آخرها خطابه أمس الخميس في إسبانيا لدعم الشعب الفلسطيني.

وشارك جوارديولا أمس الخميس 29 يناير الجاري، في حفل أقيم بأقليم كتالونيا بإسبانيا، لدعم الشعب الفلسطيني، وألقى خلاله جوارديولا خطابا قويا دعا الجميع للوقوف بجانب فلسطين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وظهر جوارديولا، خلال الحفل وهو يرتدي الشال الفلسطيني الذي يعد رمزا للهوية الفلسطينية، مما يدل على الدعم القوي الذي يقدمه المدرب الإسباني للشعب الفلسطيني.

أبرز مواقف دعم جوارديولا للقضية الفلسطينية

وهذه ليست المرة الأولى، التي يظهر خلالها المدرب صاحب ال 55 عاما دعمه للشعب الفلسطيني، ففي يونيو من العام الماضي 2025، خلال تكريمه في جامعة مانشستر بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية، أظهر بيب تعاطفا كبيرا مع الشعب الفلسطيني.

وقال جوارديولا خلال كلمته آنذاك: "ما أراه في غزة مؤلم بشكل كبير، نرى أطفالاً في سن الرابعة والخامسة يموتون تحت القصف أو في مستشفيات لم تعد مستشفيات، قد يقول البعض الأمر لا يخصنا، لكنه سيصل إلينا يوما ما".

وأضاف: "من الوارد أن يحدث هذا مع أطفالنا في المستقبل، أنا خائف للغاية، الأمر يذكرني بقصة غابة تحترق وكل الحيوانات تعيش في رعب ولا يمكنهم إيجاد المساعدة، إلا أن طائر صغير يطير ويحمل نقاط قليلة من الماء، ويعلم أنها لن تطفئ الحريق، لكنه يرفض الاستسلام وعدم فعل أي شيئ".

وفي يوليو الماضي، واصل جوارديولا دعمه للقضية الفلسطينية، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "GQ Hype": "ما يحدث في فلسطين دليل على غياب الإنسانية لدينا جميعا، على الرغم من أنني أعلم أن البشر لديهم جزء كبير من الإنسانية، نحن نلعب كرة القدم، ولا نتحرك تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني".

وواصل: "بالرغم من انتشار وسائل الإعلام، التي نقل كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على شاشات التليفزيون، إلا أننا لا نتحرك لحل الأزمة ومساعدتهم".

وحرص جوارديولا في نوفمبر الماضي 2025، على دعوة الجماهير لحضور المباراة الودية التي جمعت بين منتخب فلسطين ومنتخب كتالونيا، واصفا إياها بأنها ليست مباراة كرة قدم ولكنها صرخة تضامن تكريما لأكثر من 400 رياضي استشهدوا في غزة".

