Realme تستعد لإطلاق هاتفها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
كتب : مصراوي
تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.
حصل هاتف Realme P4 Lite على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166.3/78.1/8.4) ملم، وزنه 212ج.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها 720/1570 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 254 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 جيجابايت، وذواكر داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وفقا لروسيا اليوم.