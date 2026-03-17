Realme تستعد لإطلاق هاتفها الجديد.. ما مواصفاته ومميزاته؟



وكالات

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل هاتف Realme P4 Lite على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166.3/78.1/8.4) ملم، وزنه 212ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها 720/1570 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 254 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 جيجابايت، وذواكر داخلية 64/128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وفقا لروسيا اليوم.