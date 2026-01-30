"تم حل المشاكل الإدارية".. آخر مستجدات انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة

منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة سيليا للإسكواش

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تطورات حاسمة في ملف إنتقال لاعب النادي الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم، إلي صفوف نادي برشلونة الرديف بالميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المشكلات الإدارية التي كانت تعطل انضمام المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلي برشلونة تم حلها، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن إعارته خلال الفترة المقبلة، في حال عدم ظهور أي معوقات جديدة.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، دون دفع رسوم إعارة، مع تحديد قيمة الشراء بما لا يتجاوز 3 ملايين يورو، ترتفع إلى 5 ملايين يورو وفقًا لمكافآت مرتبطة بالأداء.

وكان النادي الكتالوني يسعى لحسم الصفقة منذ نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن استخراج التأشيرة وتصريح العمل حال دون إتمامها في حينه، قبل أن تُسوّى هذه الإجراءات مؤخرًا.

وبات عبد الكريم قريبًا من أن يصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص برشلونة، خاصة بعد أن ودّع زملاءه في النادي الأهلي، في ظل إعلان سابق من وليد صلاح الدين المدير الرياضي للأهلي عن انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني.

