إعلان

طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران

كتب : عبدالله محمود

12:42 ص 30/01/2026 تعديل في 12:50 ص

طائرات حربية أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن طائرات حربية أمريكية تابعة للعمليات الخاصة في الولايات المتحدة "الكوماندوز"، توجهت إلى دولة أذربيجان التي تشترك في الحدود مع إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتمالات شن هجوم على طهران.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، خيارات الهجوم المحتملة التي وضعها البيت الأبيض و"البنتاجون"، تحت اسم "الخطة الكبرى".

وبحسب التقرير من المقرر أن تشن الولايات المتحدة هجومها على منشآت النظام والحرس الثوري الإسلامي في حملة تفجيرات واسعة النطاق.

وأكد مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت، أن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري، لافتًا إلى أنه من بين الأهداف شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات حربية أمريكية الولايات المتحدة أذربيجان إيران احتمالات شن هجوم على طهران ترامب الحرس الثوري إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أخبار مصر

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
رياضة محلية

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
حوادث وقضايا

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة