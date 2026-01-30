طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن طائرات حربية أمريكية تابعة للعمليات الخاصة في الولايات المتحدة "الكوماندوز"، توجهت إلى دولة أذربيجان التي تشترك في الحدود مع إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتمالات شن هجوم على طهران.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، خيارات الهجوم المحتملة التي وضعها البيت الأبيض و"البنتاجون"، تحت اسم "الخطة الكبرى".

وبحسب التقرير من المقرر أن تشن الولايات المتحدة هجومها على منشآت النظام والحرس الثوري الإسلامي في حملة تفجيرات واسعة النطاق.

وأكد مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت، أن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري، لافتًا إلى أنه من بين الأهداف شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات.