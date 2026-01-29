من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية

منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة سيليا للإسكواش

أعلن نادي حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الخميس تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وشملت صفقات حسنية أغادير التعاقد مع محمد أوناجم لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية والزمالك الأسبق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



كما ضم النادي حمزة عنترة حارس المرمى، إلى جانب يوسف العربيدي بعقد يمتد لموسم ونصف، بالإضافة إلى التعاقد مع معاذ باحسين بعقد يمتد أيضاً لموسم ونصف، فضلًا عن حميد أحداد زميل أوناجم السابق في صفوف الزمالك.



وكان نادي كهرباء الإسماعيلية تعاقد مع محمد أوناجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الصقور الليبي، إذ خاض اللاعب مع الفريق 10 مباريات سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.



ويحتل حسنية أغادير حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل واحد مقابل خمس هزائم خلال المباريات الماضية.



وسبق لمحمد أوناجم خوض تجربة مميزة في الدوري المصري بقميص نادي الزمالك، إذ شارك في 67 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء في صيف عام 2022 وينتقل إلى نادي الوداد المغربي.



فيما مثل أحداد صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة من 2020 حتى 2021، وشارك في 42 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 2 آخرين.