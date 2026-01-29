مباريات الأمس
القادسية يعود إلى المربع الذهبي بتعادل ثمين أمام الهلال

كتب : نهي خورشيد

10:48 م 29/01/2026
فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة القادسية وضيفه الهلال التي أقيمت مساء الخميس، ضمن قمة منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودخل الهلال اللقاء بقوة، ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكراً عن طريق روبن نيفيز في الدقيقة 8، إلا أن رد القادسية جاء سريعاً بعدما أدرك ناثان نانديز هدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

وخلال الشوط الثاني تمكن جوليان كينونيس من منح القادسية التقدم في الدقيقة 75 بعدما سجل هدفًا برأسية مميزة، قبل أن يعود الهلال في اللحظات الأخيرة عندما سجل سالم الدوسري هدف التعادل في الدقيقة 90 بعد متابعته لركلة جزاء كان أهدرها.

وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، في حين رفع القادسية رصيده إلى 40 نقطة، ليعود إلى المربع الذهبي محتلاً المركز الرابع.

الهلال القادسية دوري روشن السعودي مباراة الهلال والقادسية

