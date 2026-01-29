منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة سيليا للإسكواش

محمد صلاح ينشر صورًا له من مباراة كارباغ بدوري أبطال أوروبا

انطلقت صباح اليوم فعاليات بطولة سيليا للإسكواش، التي ينظمها نادي سيليا الرياضي خلال الفترة من 29 يناير حتى 14 فبراير، بمشاركة 24 لاعبًا من الفئات العمرية تحت 15 و17 و19 سنة.

وشهد اليوم الأول من التصفيات -التي تُقام على مدار أيام 29 و30 و31 يناير- منافسات قوية بين اللاعبين، وسط أجواء حماسية ومستويات فنية مميزة تعكس تطور المواهب المشاركة.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة، على أن تُقام الأدوار النهائية أيام 12 و13 و14 فبراير، حيث سيتم تتويج الفائزين في احتفالية خاصة بنادي سيليا.

ويُشار إلى أن نادي سيليا – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى – يضم مجموعة كبيرة من الملاعب المجهزة لمختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، إلى جانب مجمع حمامات السباحة، وملاعب التنس والإسكواش، وصالات اللياقة البدنية.