مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

الجزائر

24 33
19:00

تونس

الدوري الأوروبي

بورتو

3 1
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

0 1
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

0 0
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

منتخب مصر يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على كاب فيردي

كتب : يوسف محمد

09:17 م 29/01/2026
حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على حساب نظيره كاب فيردي، بنتيجة 32-26 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من المباراة أمام كاب فيردي، متقدما بنتيجة 16-11 واستمرت سيطرة الفراعنة في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء لصالح المنتخب الوطني بنتيجة 32-26.

ويلتقي منتخب مصر في نهائي بطولة أفريقيا لليد، مع منتخب تونس الذي نجح في تحقيق الفوز اليوم، على حساب المنتخب الجزائري.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري.

وتقام النسخة الحالية من بطولة أفريقيا لكرة اليد في رواندا، خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

منتخب مصر لكرة اليد كاب فيردي بطولة أفريقيا لليد

