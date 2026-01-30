"تركناهم مهملين".. خطاب قوي من جوارديولا لدعم الشعب الفلسطيني

منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة سيليا للإسكواش

شارك المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، في حفل أقيم أمس الخميس 29 يناير الجاري في إسبانيا، لدعم الشعب الفلسطيني.

وظهر جوارديولا في الحفل الذي تم تنظيمه بأقليم كتالونيا بإسبانيا، هو يرتدي الكوفية الفلسطينية، التي تعد رمز للهوية الفلسطينية، في إشارة إلى دعمه الشديد للشعب الفلسطيني.

وقال جوارديولا في كلمته الافتتاحية بالحفل: "السلام عليكم، في آخر عامين عندما كنت أشاهد طفلا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يسأل عن والدته، ولا يعلم أنها تحت الأنقاض، كنت أسأل نفسي في ماذا يفكر هذا الطفل؟".

وأضاف: "كنت أتخيل أنه يطلب منا المساعدة، يقول أين أنتم؟، تعالوا لمساعدتنا، لكننا لم نفعل هذا الأمر حتى الآن، أعتقد أننا تخلينا عنهم وتركناهم وحدهم مهملين، علينا أن نتحرك ونخطو خطوة إلى الأمام، خاصة وأن القنابل تهدف إلى إسكات المواطنين".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "يجب أن نشارك ونظهر أمام العالم أننا بجانب المظلوم والضعيف، الذي هو في هذه الحالة فلسطين، لذلك أنا في صف فلسطين وهذا البيان من أجل فلسطين".

