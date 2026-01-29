الفرق المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

سجل النجم المصري محمد صلاح رقما تاريخيا، رفقة فريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك أمس رفقة فريقه أمام كرباج أجدام.

وسجل صلاح هدفا في فوز فريق ليفربول أمس على حساب كرباج أجدام، بنتيجة 6 أهداف دون مقابل، ليضمن الريدز التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأبطال.

وبمشاركة صلاح أمام كرباج ، يكون وصل إلى المباراة رقم 80 مع الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب في تاريخ الفريق الإنجليزي مشاركة في المباريات مع الفريق، معادلا جيمي كاراجر أسطورة الفريق في السابق.

وبهدف صلاح في مرمى كرباج أجدام، يكون قد نجح في رفع عدد أهدافه ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الهدف رقم 49 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الهدافين التاريخيين بالبطولة، دون النظر إلى الأهداف في الأدوار التمهيدية.

ويعد محمد صلاح أكثر اللاعبين في تاريخ ليفربول، تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا برصيد 46 هدفا، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الفريق بدوري أبطال أوروبا برصيد 18 تمريرة حاسمة.

