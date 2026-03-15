تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي التونسي.. عودة شوبير

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ييس توروب على ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء المرتقب على ملعب رادس.

ويشهد التشكيل عودة مصطفى شوبير لحراسة المرمى، مع استمرار مروان عثمان في قيادة خط الهجوم، بينما يميل المدرب للاعتماد على الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو في مركزي الجناحين.

ويميل توروب إلى اللعب بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، محذرًا لاعبيه من الاندفاع الهجومي، كما طالب يوسف بلعمري بتدارك الأخطاء الدفاعية، مؤكدًا أن الفريق عانى من مساحات كبيرة في المباريات الأخيرة ويجب علاجها.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض – ياسر إبراهيم – محمد هاني – يوسف بلعمري

خط الوسط: إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – مروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان

