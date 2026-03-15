أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة نحو 1.3 مليون جندي روسي منذ بدء الحرب

كتب : د ب أ

10:55 ص 15/03/2026

الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و279 ألفا و170 فردا، من بينهم 740 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

الخسائر الروسية بحسب أوكرانيا

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11781 دبابات، و24213 مركبة قتالية مدرعة، و38438 نظام مدفعية، و1686 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1332 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و179270 طائرة مسيرة، و4468 صاروخ كروز، و32 سفينة حربية، وغواصتين، و83513 من المركبات وخزانات الوقود، و4089 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

فيديو قد يعجبك



دعاء يوم 25 رمضان 2026: اللهم أصلح قلوبنا وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا
جنة الصائم

دعاء يوم 25 رمضان 2026: اللهم أصلح قلوبنا وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

هل يتم إذاعتها مجانا؟.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي
رياضة محلية

هل يتم إذاعتها مجانا؟.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

كيف يؤثر الملح والبروتين الزائد على صحة الكلى؟
سفرة رمضان

كيف يؤثر الملح والبروتين الزائد على صحة الكلى؟

" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش
أخبار مصر

" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش

"لا مكان للاختباء".. مآلات الحرب على البحارة العالقين قرب إيران- بي بي سي
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"