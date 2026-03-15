دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

إعلان

جوارديولا يعترف بصعوبة موقف مانشستر سيتي هذا الموسم

كتب : محمد عبد الهادي

01:21 ص 15/03/2026

بيب جوارديولا

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بصعوبة موقف فريقه هذا الموسم، بعد تعادله مع وست هام يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات جوارديولا بعد تعادل مانشستر مع وست هام

قال جوارديولا في تصريحات بعد اللقاء: "ما حدث يلخص موسمنا، لم نسجل عددًا كافيًا من الأهداف، رغم الأداء الجيد للفريق، وأضاف أن اللعب بنفس مستوى 90 دقيقة مستحيل، خاصة بعد مباريات ضاغطة وسفر طويل للفريق".

وأشاد المدرب باللاعبين، قائلًا: "هذا الجيل يستحق التقدير، وأعرف كيف يعملون، وأنا فخور بأسلوب لعبنا وحركتنا في الملعب، مؤكداً أننا سنواصل القتال حتى النهاية".

وحول سباق لقب الدوري الإنجليزي، أوضح جوارديولا: "الأمر صعب، لكن لا يزال هناك أمل، لدينا مباراة مؤجلة وأخرى أمام أرسنال، والفريق يجب أن يكون حاضرًا دائمًا في المنافسة".

واختتم المدرب تصريحاته: "للفوز بالدوري الإنجليزي يجب أن نكون أكثر ثباتًا، وعدم تسجيل الفرص كلفنا كثيرًا هذا الموسم، لكن المنافسة لم تنته بعد، وسنواصل العمل للوصول لأفضل النتائج".

إقرأ أيضًا:
أحمد ربيع الأعلى.. تقييم لاعبي الزمالك في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية

مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



مصر للطيران تقلص رحلاتها لدبي إلى رحلة واحدة يوميًا (تفاصيل)
بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد
"لا مكان للاختباء".. مآلات الحرب على البحارة العالقين قرب إيران- بي بي سي
خالد دياب يكشف عن إعلان جديد لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
ساويرس يتحدث عن خروج الأموال الساخنة والدولار.. و 8 رخص ذهبية جديدة "نشرة
إعلان

إعلان

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"