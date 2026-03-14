دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

"يقترب من رقم تاريخي".. النصر يكتسح الخليج بخماسية ويواصل صدارة دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

11:28 م 14/03/2026 تعديل في 11:30 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً كبيراً على مضيفه الخليج بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وسيطر النصر على مجريات اللقاء منذ البداية، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله عبدالله الحمدان في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني واصل العالمي تفوقه، إذ تمكن أيمن يحيى من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 54، قبل أن يضيف جواو فيليكس هدفين متتاليين في الدقيقتين 73 و79.

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم أنجيلو جابرييل مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس.

وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 67 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما توقف رصيد الخليج عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبحسب إحصائيات أوبتا فإن النصر حقق انتصاره السادس على التوالي خارج ملعبه في الدوري بنتيجة إجمالية بلغت 16-2، إذ لم ينجح الفريق في تحقيق سلسلة انتصارات أطول خارج أرضه سوى مرتين فقط في تاريخه وكلتاهما امتدتا إلى 8 مباريات الأولى خلال موسم 2013-2014، والثانية في موسم 2023-2024.

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

"أجواء مستحيلة".. ممدوح عباس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
إياد حوراني: "صحاب الأرض" يوثق معاناة غزة والظهور على الشاشة المصرية شرف
