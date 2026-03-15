الهلال يتجاوز الفتح في الدوري ويواصل ملاحقة الصدارة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب مضيفه الفتح بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت تحت شعار "جولة يوم العلم".

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح الهلال في الدقيقة 48، بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ليمنح فريقه التقدم الذي حافظ عليه حتى نهاية اللقاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مواصلاً مطاردة المتصدر النصر في سباق الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 28 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

إحصائيات مباراة الهلال والفتح في الدوري

وبحسب إحصائيات أوبتا فإن الهلال لم يتعرض لأي خسارة خلال آخر 33 مباراة في دوري المحترفين، إذ حقق 23 فوزاً مقابل 10 تعادلات.

وفي حال استمرار هذه السلسلة، سيعادل الفريق ثالث أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ المسابقة، والتي سجلها بين عامي 2011 و2012.

