دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

الهلال يتجاوز الفتح في الدوري ويواصل ملاحقة الصدارة

كتب : نهي خورشيد

12:00 ص 15/03/2026
    الهلال يتجاوز الفتح في الدوري ويواصل ملاحقة الصدارة (2)
    الهلال يتجاوز الفتح في الدوري ويواصل ملاحقة الصدارة (3)
    الهلال يتجاوز الفتح في الدوري ويواصل ملاحقة الصدارة (1)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب مضيفه الفتح بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت تحت شعار "جولة يوم العلم".

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح الهلال في الدقيقة 48، بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ليمنح فريقه التقدم الذي حافظ عليه حتى نهاية اللقاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مواصلاً مطاردة المتصدر النصر في سباق الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 28 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

إحصائيات مباراة الهلال والفتح في الدوري

وبحسب إحصائيات أوبتا فإن الهلال لم يتعرض لأي خسارة خلال آخر 33 مباراة في دوري المحترفين، إذ حقق 23 فوزاً مقابل 10 تعادلات.

وفي حال استمرار هذه السلسلة، سيعادل الفريق ثالث أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ المسابقة، والتي سجلها بين عامي 2011 و2012.

جريمة "قبل السحور".. الأمن يحبط هروب شاب قتل ابن عمه في الفيوم
جريمة "قبل السحور".. الأمن يحبط هروب شاب قتل ابن عمه في الفيوم
اليوم 15 للحرب: ظهور مرتقب للمرشد ورفض أمريكي إيراني للحوار واستنجاد إسرائيلي
الرئيس السيسي: "أي إجراء بنعمله بيكون أقل الخيارات تكلفة على المواطن"
"ظروف قاسية".. أيمن يونس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية
بعد دعوة ترامب.. الصين وبريطانيا تتجنبان التعهد بإرسال سفن حربية لمضيق هرمز

