9 حقائق بارزة عن مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في لقاء من كلاسيكيات المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي، على ملعب حمادي العقربي برادس، في العاشرة مساء اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا اللقاء الـ25 الذي يجمع بين الأهلي والترجي، إذ التقى الثنائي في 24 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات.

أرقام بارزة عن مباراة الأهلي والترجي التونسي

إليكم أبرز الحقائق عن اللقاء المرتقب:

- في آخر 15 مباراة بين الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا، لم يحقق الفريق التونسي سوى فوز وحيد وكان في إياب نهائي نسخة 2018.

- فاز الأهلي في خمس من آخر 6 مواجهات له أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، وتعادل وحيد.

- حافظ الأهلي على نظافة شباكه في خمس من آخر 6 مباريات جمعته بالترجي في دوري الأبطال.

- خسر الترجي التونسي 7 مباريات من آخر 10 مواجهات له ضد الفرق المصرية في دوري أبطال أفريقيا (تعادل وفوزان).

- منذ استحداث نظام ربع النهائي في نسخة 2017، يعتبر الأهلي والترجي الفريقين الوحيدين اللذين شاركا في جميع مباريات هذا الدور.

- لم يخسر الأهلي في آخر 10 مباريات له في دوري أبطال أفريقيا (4 انتصارات و6 تعادلات).

- لم يسجل الأهلي أي أهداف في آخر مباراتين بدوري أبطال أفريقيا (انتهت بالتعادل 0-0).

- يعتبر محمود حسن تريزيجيه هداف مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بـ5 أهداف.

- هداف الترجي في المجموعات هو أبو بكر دياكيتي، الذي سجل ثلاثة أهداف.

اقرأ أيضًا:

ليفربول ينافس برشلونة على نجم منتخب الأرجنتين

مؤشرات لعواصف رعدية.. حالة الطقس خلال مباراة الزمالك وأوتوهو



