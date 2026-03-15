وزير الصحة يبحث مع رئيس هيئة الدواء توافر الأدوية والمستلزمات

كتب : أحمد جمعة

10:53 ص 15/03/2026

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد اجتماعاً مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة أبرز الملفات التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، والتي تتضمن توافر الأدوية، والتتبع الدوائي، وتوطين صناعة الدواء.

واطّلع الوزير على المخزون الاستراتيجي الآمن، والبدائل المستدامة لسلاسل إمداد الأدوية، والمستلزمات الطبية، خاصةً أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة، لضمان عدم انقطاع الدواء عن أي مريض، كما تم استعراض منظومة التتبع الدوائي المتطورة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية بكفاءة عالية، لحماية السوق من الغش والتهريب، والحفاظ على جودة الدواء وسلامة المواطنين.

وفي إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، شهد الاجتماع عرضاً لما تم انجازه في مجالات توطين صناعة المستحضرات الدوائية، لتحقيق خطوات واثقة نحو صناعة دواء مصرية قوية، تلبي احتياجات الشعب المصري بالكامل، وتفتح أبواب التصدير للأسواق العالمية، دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً لمكانة مصر إقليمياً.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن ملف الدواء يتربع على رأس أولويات الدولة المصرية.

