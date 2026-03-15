سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في أول بدايات تعاملات الأسبوع الأحد
كتب : آية محمد
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 45 و60 قرشًا، في أولى بدايات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك فب بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.
بنك مصر: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع..
بنك القاهرة: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.
بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، و 52.45 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.