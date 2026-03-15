سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في أول بدايات تعاملات الأسبوع الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 45 و60 قرشًا، في أولى بدايات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك فب بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع..

بنك القاهرة: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، و 52.45 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.