سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في أول بدايات تعاملات الأسبوع الأحد

كتب : آية محمد

10:10 ص 15/03/2026 تعديل في 10:31 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 45 و60 قرشًا، في أولى بدايات تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك فب بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع..

بنك القاهرة: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، و 52.45 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي بنك مصر

