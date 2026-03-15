علقت كوريا الجنوبية، على دعوة الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ترامب للحلفاء لإرسال سفن ‌حربية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان: "سنتواصل ‌بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، وسنتخذ قرارا بعد النظر بعناية في الأمر".

كان ترامب دعا عدة دول على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز، وذكر كوريا الجنوبية من بينها.

وكتب على منصته "تروث سوشال"، أن "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وتابع: "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس".