إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

10:15 ص 15/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4955 جنيهًا للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6370 جنيهات للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 7430 جنيهات للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 8490 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 59440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84900 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264039 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 424500 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر جنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

أحدث الموضوعات

من 5 إلى 40 جنيهًا.. أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر 2026 بالقاهرة والجيزة
أخبار وتقارير

على غير المعتاد.. لماذا أجري أربيلوا 6 تبديلات أمام إلتشي؟
رياضة عربية وعالمية

الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها بمغادرة سلطنة عمان
شئون عربية و دولية

كيف يؤثر الملح والبروتين الزائد على صحة الكلى؟
سفرة رمضان

الجبهة الداخلية الإسرائيلية ترصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه وسط إسرائيل
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

