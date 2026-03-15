ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 15-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4955 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6370 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 7430 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 8490 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 59440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84900 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264039 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 424500 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.