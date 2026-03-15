على غير المعتاد.. لماذا أجري أربيلوا 6 تبديلات أمام إلتشي؟

أجرى ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد 6 تبديلات خلال مواجهة إلتشي مساء السبت في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 4-1 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ودفع أربيلوا بالثلاثي أردا جولر، جونزالو جارسيا، ودانييل يانيز في الدقيقة 58، قبل أن يُشرك دييجو أجوادو في الدقيقة 61، ويليها مانويل أنخيل وسيزار بالاسيوس بعد ثلاث دقائق.

وأثارت التبديلات الست دهشة المتابعين وتعليقات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن ريال مدريد لم يشهد أي إصابات بين لاعبيه.

وجاءت فرصة التبديل السادس نتيجة إصابة بوبا سانجاري مدافع إلتشي بارتجاج في المخ بعد مرور 23 دقيقة، ما سمح وفق لوائح الفيفا لكل فريق بإجراء تبديل إضافي.

وكانت الإصابة الارتجاجية للاعب إلتشي السبب الرئيسي في منح ريال مدريد فرصة تعزيز تشكيله بأكثر من التبديلات المعتادة، وهو ما استغله أربيلوا بفاعلية للفوز العريض.

إقرأ أيضًا:

أحمد ربيع الأعلى.. تقييم لاعبي الزمالك في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية



مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس



