دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

04:50 ص 15/03/2026

مباراة سابقة بين الأهلي والترجي التونسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء الأحد على ستاد رادس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير
خط الدفاع: أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، سيحا، هادي رياض، حمزة علاء، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية
خط الوسط: إمام عاشور، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد على بن رمضان، أحمد عيد، كامويش، مروان عثمان
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران
شئون عربية و دولية

"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران
ساويرس يتحدث عن خروج الأموال الساخنة والدولار.. و 8 رخص ذهبية جديدة "نشرة
أخبار وتقارير

ساويرس يتحدث عن خروج الأموال الساخنة والدولار.. و 8 رخص ذهبية جديدة "نشرة
" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش
أخبار مصر

" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش
أول رد رسمي من مكتب نتنياهو بشأن حقيقة اغتياله في قصف إيراني
شئون عربية و دولية

أول رد رسمي من مكتب نتنياهو بشأن حقيقة اغتياله في قصف إيراني
الإسكان تبدأ استقبال تحويلات حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
أخبار العقارات

الإسكان تبدأ استقبال تحويلات حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

