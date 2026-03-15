موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء الأحد على ستاد رادس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، سيحا، هادي رياض، حمزة علاء، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد على بن رمضان، أحمد عيد، كامويش، مروان عثمان

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات

