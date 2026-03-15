عراقجي: الأمريكيون يستخدمون مسيّرات تشبه الإيرانية لاستهداف الدول العربية

كتب : عبدالله محمود

11:00 ص 15/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران مستعدة لتشكيل لجنة تحقيق مع دول منطقة الشرق الأوسط، بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم.

وأضاف عراقجي في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد، أن الهجمات الإيرانية تستهدف فقط القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الأمريكيون صنعوا طائرات مسيرة تشبه المسيرات الإيرانية ويستهدفون بها مواقع في الدول العربية.

إيران: نرحب بأي مبادرة إقليمية تفضي إلى إنهاء عادل للحرب

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية تفضي إلى إنهاء عادل للحرب.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن مضيق هرمز مفتوحا للجميع باستثناء سفن الولايات المتحدة وحلفائها.

إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية

