بعد غياب 9 أشهر.. موعد عودة محمد عبد المنعم للمشاركة مع نيس

موقف صلاح؟.. تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظلة بلحظة لمتابعة مباراة ليفربول ونظيره كارباغ أغدام، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقود تشكيل ليفربول النجم المصري محمد صلاح، رفقة الثنائي جاكبو وإيكيتيكي، ليكون تشكيل ليفربول أمام كارباغ أغدام كالتالي:

تشكيل ليفربول لمواجهة كارباغ أغدام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ريان جرافينبيرخ، جيريمي فريمبونج

وسط الملعب: كاي هافريتز، أليكسيس ماك آليستير

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

تفاصيل مباراة ليفربول وكارباغ أغدام

الدققة 1: إنطلاق المباراة

الدقيقة 3: إصابة فريمبونج لاعب الريدز ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

الدقيقة 15: ماك أليستر يسجل هدف ليفربول الأول من رأسية.

الدقيقة 21: فلوريان فريتز يضيف الهدف الثاني لليفربول.

الدقيقة 35: روبرتسون يسدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت عارضة كارباغ أغدام.

الدقيقة 41: إيكيتيكي سدد كرة قوية مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 43: محمد صلاح أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء والحارس تصدى لرأسية جاكبو الذي استقبلها.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بين ليفربول وكارباغ أغدام بتقدم الليفر بثنائية نظيفة.

الدقيقة 50: محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول.

الدقيقة 57: إيكيتيكي يسجل الهدف الرابع لصالح الليفر.

الدقيقة 60: جاكبو يهدر فرصة الهدف الخامس لليفربول بتسديدة أعلي المرمي.

الدقيقة 61: ماك أليستر يسجل الهدف الخامس لليفربول