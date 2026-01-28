إعلان

مساعد بوتين يدعو زيلينسكي إلى موسكو لإجراء محادثات ويعد بضمانات أمنية

كتب : مصراوي

05:18 م 28/01/2026

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

وكالات

صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، أنه إذا رغب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاجتماع مع بوتين، يمكنه السفر إلى موسكو حسبما أعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأوضح أوشاكوف أن بوتين صرح مرارًا: "إذا كان زيلينسكي مستعدًا حقًا للاجتماع، فنحن بالطبع ندعوه إلى موسكو".

ووعد أوشاكوف زيلينسكي بتقديم ضمانات أمنية إذا قام الرئيس الأوكراني بزيارة موسكو.

وأشار إلى أن إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي نوقشت عدة مرات خلال المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الروسي.

وقال أوشاكوف: "وخلال هذه المحادثات، اقترح ترامب بشكل خاص أن ندرس هذه الإمكانية".

وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها لموقع European Pravda أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين شخصيًا لحل قضيتين رئيسيتين في محادثات السلام – الأراضي والسيطرة المستقبلية على محطة زابوريجيا النووية للطاقة.

وفي سبتمبر 2025، أوضح بوتين أنه لن يسافر إلى أي مكان آخر لإجراء المحادثات مع زيلينسكي، لكنه مستعد للقاء في موسكو.

فيما بعد، قال زيلينسكي إن الدعوة كانت وسيلة لبوتين لتأجيل الاجتماع وقال حينها: "أبلغنا شركاؤنا الأمريكيون أن بوتين قد دعاني إلى موسكو. أعتقد أنه إذا أردتم منع الاجتماع من الحدوث، فعليكم دعوته إلى موسكو"، وفقًا للرئيس الأوكراني.

