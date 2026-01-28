جامعة بنها ومحافظة القليوبية يناقشان دعم البحث العلمي وخطط التنمية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور أيمن عطية، محافظ القليوبية، وجيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب أعضاء مجلس الجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بمحافظ القليوبية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجامعة والمحافظة، ومؤكدًا أن جامعة بنها تمثل بيت خبرة حقيقيًا للمحافظة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة داخل القليوبية، من خلال تقديم الاستشارات الهندسية والعلمية، وضمان تنفيذ المشروعات المختلفة وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد المحافظ على أن التكامل بين الجانبين هو السبيل الأمثل لتحقيق طموحات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المحافظ بالدور التنويري والمجتمعي الذي تضطلع به الجامعة في تأهيل الشباب وربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي، مؤكدًا دعمه الكامل للأنشطة الطلابية والبحثية التي تسهم في رفع اسم المحافظة والجامعة على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وخلال الجلسة، قدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لضمان انتظام العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات الجامعية خلال الشهر الكريم.

كما هنأ محمد منصور بمناسبة صدور قرار تعيينه عميدًا لكلية الحقوق، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأكد "الجيزاوي" التقدم المستمر الذي تحققه الجامعة في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى إدراجها ضمن تصنيف "التايمز البريطاني للتخصصات البينية 2026" وتصنيف "كيو إس للتنمية المستدامة 2026"، وهو ما يعكس جودة الخدمات الأكاديمية والبحثية، ويعزز السمعة المؤسسية للجامعة عالميًا، في إطار سياسة دعم مخرجات البحث العلمي والباحثين.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند جمع البيانات والدراسات المستخدمة في البحث العلمي، محذرًا من أن الاعتماد على مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى نتائج مغلوطة وغير دقيقة بشأن الجامعة وقطاعات الدولة المختلفة.

وفي إطار اهتمام الجامعة بالاستدامة والطاقة النظيفة، أعلن "الجيزاوي" بدء تركيب محطة للطاقة الشمسية بإدارة الجامعة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب استخدام مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في المدن الجامعية، ضمن خطة تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.

كما تقرر تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي، لضمان الوصول إلى بصمة كربونية صفرية تشمل الكليات والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية.

واستعرض رئيس الجامعة الفعاليات المقرر تنظيمها خلال شهر فبراير المقبل، من بينها معرض «صُنع في جامعة بنها» الذي يتبنى نموذج الجامعة المنتجة لدعم الابتكار وتشجيع الطلاب على الإنتاج والتطبيق العملي، إلى جانب مسابقات مثل «ملائكة التلاوة» لذوي الهمم، بالتعاون مع مدرسة الشبان الخاصة ببنها، دعمًا لجهود الدمج المجتمعي وإتاحة الفرص المتكافئة.

كما أعلن عن تنظيم مؤتمر "التمكين المهني والمستقبل الوظيفي" بفرع الجامعة في العبور، من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني، بهدف استشراف مستقبل العمل في مصر، وتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال، ومناقشة الاتجاهات الحديثة في الإرشاد المهني وتنمية مهارات الشباب لمواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الاقتصاد الحديث.