بندقية و5 كيلو حشيش.. كواليس الإيقاع بعنصر إجرامي في الأقصر

كتب : محمد محروس

05:13 م 28/01/2026

قبض

الأقصر – محمد محروس:

تمكنت مباحث قسم شرطة الأقصر، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بمنطقة نجع الخطباء، أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طه خاطر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بنجاح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر في ضبط عنصر إجرامي يدعى «ع. م»، يبلغ من العمر 40 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بمنطقة نجع الخطباء بدائرة بندر الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر، بقيادة المقدم أحمد ناصف، رئيس مباحث بندر الأقصر، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 5 كيلو جرامات، وبندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات نارية، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وسيارة ملاكي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة السلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

الإيقاع بعنصر إجرامي عنصر إجرامي في الأقصر مدير أمن الأقصر عنصر إجرامي بحوزته بندقية وحشيش

