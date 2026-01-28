تظهر غدًا.. رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

كتب – أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا من محافظ القاهرة.

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 71%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 202,932 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197,986 طالبًا وطالبة، ونجح 140,555 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 83.3%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 81.5%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 63.7%، ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66%.

ومن جانبها، أكدت همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءًا من غدٍ الخميس، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال إدخال رقم الجلوس على الموقع الرسمي: اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة

طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة