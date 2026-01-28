إعلان

تظهر غدًا.. رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

03:57 م 28/01/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد الجندي:

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا من محافظ القاهرة.

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 71%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 202,932 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197,986 طالبًا وطالبة، ونجح 140,555 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 83.3%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 81.5%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 63.7%، ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66%.

ومن جانبها، أكدت همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءًا من غدٍ الخميس، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال إدخال رقم الجلوس على الموقع الرسمي: اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

فرصة للمعلمين.. التعليم تفتح باب الترشح لمنحة اليابان 2026

مدير تصنيف حلوان: إدراج 83 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 مؤسسة تعليمية طفرة

طريقتان للحصول عليها.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
اقتصاد

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب
زووم

وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026