ترامب السبب.. تهديدات بالمقاطعة والانسحاب من كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

11:03 ص 27/01/2026
شهدت الساعات الماضية تطورات خطيرة في ملف بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وظهرت على الساحة الرياضية مطالبات وتهديدات بمقاطعة بطولة كأس العالم بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا والتداعيات الأمنية التي أثارها بحسب ما صرح به أحد مسؤولي الإتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال أوكلي جوتليش المسؤول الألماني لصحيفة "هامبورجر مورجنبوست": أتسائل عن متى سيتم اتخاذ قرار حاسم بمقاطعة بطولة كأس العالم 2026، أرى أنه حان الوقت لفعل ذلك".

وتابع: "الرئيس الأمريكي يواصل إثارة الجدل بأفعاله وهو ما يهدد الأمن القومي للبطولة التي تستضيفها أمريكا في ملف مشترك".

من جانبه نشر موقع "Sport Bible" البريطاني أن في حالة انسحاب أحد منتخبات القارة في أمريكا الجنوبية، سيؤدي لكوارث جسيمة في البطولة، وقد يتخوذ حذوها العديد من المنتخبات.

