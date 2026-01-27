ترامب السبب.. تهديدات بالمقاطعة والانسحاب من كأس العالم 2026

الأهلي يفاوض مهاجم فلسطيني في الدوري الألماني.. ما التفاصيل؟

شهدت الساعات الماضية تطورات خطيرة في ملف بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وظهرت على الساحة الرياضية مطالبات وتهديدات بمقاطعة بطولة كأس العالم بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا والتداعيات الأمنية التي أثارها بحسب ما صرح به أحد مسؤولي الإتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال أوكلي جوتليش المسؤول الألماني لصحيفة "هامبورجر مورجنبوست": أتسائل عن متى سيتم اتخاذ قرار حاسم بمقاطعة بطولة كأس العالم 2026، أرى أنه حان الوقت لفعل ذلك".

وتابع: "الرئيس الأمريكي يواصل إثارة الجدل بأفعاله وهو ما يهدد الأمن القومي للبطولة التي تستضيفها أمريكا في ملف مشترك".

من جانبه نشر موقع "Sport Bible" البريطاني أن في حالة انسحاب أحد منتخبات القارة في أمريكا الجنوبية، سيؤدي لكوارث جسيمة في البطولة، وقد يتخوذ حذوها العديد من المنتخبات.

