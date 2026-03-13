وكيل كلوب يحسم الجدل حول تدريب منتخب ألمانيا

كشفت تقارير صحفية ألمانية حقيقة عودة الألماني يورجن كلوب إلى عالم التدريب، وذلك بعدما تردد اسمه خلال الساعات الماضية كأحد أبرز المرشحين لتولي قيادة منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "Sport Bild" نشرت إن مسؤولي شركة ريد بول العالمية والتي يشغل كلوب فيها منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمي، يناقشون احتمالية رحيله عن منصبه الحالي بعدما تردد أنباء عن اقترابه من تدريب المنتخب الألماني في الفترة المقبلة.

وكيل كلوب يوضح موقفه من تدريب ألمانيا والريال

أكد وكيل أعمال المدرب الألماني مارك كوسيكه أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات مع كلوب لتولي تدريب ريال مدريد أو منتخب ألمانيا لكرة القدم ليس له أي أساس من الصحة وهو مجرد شائعات إعلامية.



وأوضح كوسيكه في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور":"كلوب سعيد للغاية بدوره الحالي في ريد بول، وكل ما يثار حول احتمالية انتقاله لتدريب ريال مدريد أو منتخب ألمانيا يظل مجرد شائعات حتى الآن".



واختتم وكيله تصريحاته :"لا توجد حاجة للتعليق على أمور لا تتجاوز نطاق الشائعات، إذ لم يتواصل معنا أي طرف حتى هذه اللحظة".

والجدير بالذكر أن كلوب رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في يونيو 2024، مكتفياً في الوقت الحالي بدوره الإداري في مجموعة ريد بول.

إقرأ أيضاً:

