أدلى الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته صباح اليوم الجمعة، في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين لاختيار النقيب العام، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية المقام بستاد القاهرة الدولي.

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة في الاستحقاقات النقابية، بما يعزز دور النقابات المهنية في دعم مسيرة العمل الوطني وتطوير المهن المختلفة.

كما أدلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بصوته في جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين صباح اليوم الجمعة.

وتشهد جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين إقبالاً من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منتظمة.

يذكر أن لجان الاقتراع في كافة النقابات الفرعية بالمحافظات تواصل استقبال الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، تمهيدا لبدء أعمال الفرز وإعلان النتائج الرسمية فور انتهاء الوقت المحدد للتصويت.