وزيرا الكهرباء والري يدليان بصوتيهما بجولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين

كتب : محمد عبدالناصر

04:57 م 13/03/2026
    جولة إعادة انتخابات نقابة المهندسين
أدلى الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته صباح اليوم الجمعة، في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين لاختيار النقيب العام، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية المقام بستاد القاهرة الدولي.

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة في الاستحقاقات النقابية، بما يعزز دور النقابات المهنية في دعم مسيرة العمل الوطني وتطوير المهن المختلفة.

كما أدلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بصوته في جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين صباح اليوم الجمعة.

وتشهد جولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين إقبالاً من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منتظمة.

يذكر أن لجان الاقتراع في كافة النقابات الفرعية بالمحافظات تواصل استقبال الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، تمهيدا لبدء أعمال الفرز وإعلان النتائج الرسمية فور انتهاء الوقت المحدد للتصويت.

أخبار مصر وزارة الري وزارة الكهرباء نقابة المهندسين هاني سويلم محمود عصمت انتخابات نقابة المهندسين

