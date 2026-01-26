مباريات الأمس
ختام قوي لثاني بطولات جولف مصر بالساحل.. وعودة "الإنجليزي وود" للصدارة

كتب : مصراوي

09:46 م 26/01/2026 تعديل في 09:47 م
    من فعاليات البطولة

اختتمت مساء اليوم منافسات ثاني بطولات جولة "مينا تور" ضمن سلسلة جولف مصر 2026، التي أُقيمت على ملعب «أدرس مراسي» بالساحل الشمالي.
وجرت البطولة وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولة، حيث شهدت البطولة صراعًا مثيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح الإنجليزي كريس وود، نجم كأس رايدر السابق، في حسم اللقب بعد مواجهة فاصلة درامية أمام مواطنه تشارلي كروكيت، عقب تعادلهما في مجموع الضربات عند 13 تحت المعدل، ليبتسم الحسم لوود بطيور «بيردي» حاسمة في أول حفرة فاصلة ويظفر بلقب بطولة «مراسي 1» ضمن سلسلة مصر للجولف.

وأعرب وود عن سعادته الكبيرة باللقب، مؤكدًا أن الفوز جاء نتيجة جهد جماعي وتركيز عالٍ في لحظات الحسم، فيما حل الإيرلندي أليكس ماغواير في المركز الثالث بعد أداء لافت، لتعكس البطولة المستوى المتطور والتنافس الكبير الذي تشهده جولة مينا ضمن سلسلة جولف مصر، والتي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المحطات الاحترافية في المنطقة.

بطولات جولف مصر مينا تور كريس وود مينا تور الجولف سلسلة جولف مصر

