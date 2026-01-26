3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟

يشهد الميركاتو الشتوي الجاري، اقتراب أكثر من اللاعب في صفوف النادي الأهلي من الاحتراف بإسبانيا، بعدما تلقى 3 لاعبين ما بين عروض رسمية واهتمام.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية كيف إقترب 3 لاعبين من الأهلي للاحتراف في إسبانيا.

حمزة عبدالكريم بات قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف برشلونة الدريف، بعدما أنهي النادي الكتالوني كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله مع النادي الأهلي.

كما تلقي اللاعب المالي أليو ديانج لاعب المارد الأحمر عرضًا بقيمة 700 ألف يورو من نادي فالنسيا الإسباني، وبات قريبًا من الانضمام لصفوفه بعدما أبدى اللاعب موافقته.

ثالث اللاعبين الذين اقتربوا من الاحتراف بإسبانيا، هو الموهبة الشابة بلال عطية، بعدما أبدي نادي ريال راسينج النشط في القسم الثاني الإسباني رغبته في التعاقد مع اللاعب وطلب من النادي الأهلي تحديد شروطه المالية لبيع اللاعب.

