"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

كتب : محمد عبد الهادي

06:49 م 26/01/2026 تعديل في 06:52 م
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (6)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح وشقيقته رباب (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ونصر ورباب
  • عرض 18 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح ورباب
  • عرض 18 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 18 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح

أثارت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الجدل في الساعات الماضية بعدما نشرت صورة جديدة تخص شقيقها صلاح.

وشاركت شقيقة صلاح صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، لقائمة الهدافين المصريين بالدوري الإنجليزي.

وارفقت رباب صلاح تعليقًا على الصورة: "لازم يبطل كورة، أصله مش بيعرف يلعب"، في إشارة للسخرية بعد الهجوم الأخير الذي طال شقيقها من بعض الجماهير.

ويتواجد صلاح على قمة ترتيب الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي برصيد 190 هدفًا، ويأتي خلفه أحمد حسام ميدو بـ22 هدف، عمرو زكي 10 أهداف.

شقيقة محمد صلاح

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

رباب صلاح محمد صلاح ليفربول شقيقة محمد صلاح

