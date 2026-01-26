"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني

"سحب اللقب".. صحيفة تكشف مفاجأة عن عقوبات كاف المتوقعة ضد السنغال

أثارت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الجدل في الساعات الماضية بعدما نشرت صورة جديدة تخص شقيقها صلاح.

وشاركت شقيقة صلاح صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، لقائمة الهدافين المصريين بالدوري الإنجليزي.

وارفقت رباب صلاح تعليقًا على الصورة: "لازم يبطل كورة، أصله مش بيعرف يلعب"، في إشارة للسخرية بعد الهجوم الأخير الذي طال شقيقها من بعض الجماهير.

ويتواجد صلاح على قمة ترتيب الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي برصيد 190 هدفًا، ويأتي خلفه أحمد حسام ميدو بـ22 هدف، عمرو زكي 10 أهداف.

إقرأ أيضًا:

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش