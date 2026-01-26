مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"ظهور فنانة مصرية".. مانشستر يونايتد يحتفل بالفوز على أرسنال بطريقة خاصة

كتب - يوسف محمد:

03:47 ص 26/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مانشستر يونايتد (3)
  • عرض 15 صورة
    مانشستر يونايتد (2)
  • عرض 15 صورة
    مانشستر يونايتد (5)
  • عرض 15 صورة
    مانشستر يونايتد وكريستال بالاس
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي حفل جوي اورد
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز على حساب أرسنال أمس، بطريقة مختلفة من خلال الاستعانة بفيديو للفنانة المصرية جيهان الشماشرجي.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على "فيس بوك"، فيديو طريف لجيهان الشماشرجي يجمعها مع عصام عمر من كواليس مسلسل بطل العالم، على أغنية "شفت معاه الهنا.

وقام الحساب للمان يونايتد بوضع صورة المدير الفني للفريق مايكل كاريك على الفيديو، بدلا من عصام عمر وكتب: "شفنا معاه الهنا".

وتمكن مان يونايتد من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره أرسنال الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مان يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 38 نقطة جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"فتح تحقيقا".. حفيظ دراجي يشن هجوما على مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع المصري في الكونفيدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد جيهان الشماشرجي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وأرسنال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت