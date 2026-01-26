عدي الدباغ يعلق على تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

احتفى الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز على حساب أرسنال أمس، بطريقة مختلفة من خلال الاستعانة بفيديو للفنانة المصرية جيهان الشماشرجي.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على "فيس بوك"، فيديو طريف لجيهان الشماشرجي يجمعها مع عصام عمر من كواليس مسلسل بطل العالم، على أغنية "شفت معاه الهنا.

وقام الحساب للمان يونايتد بوضع صورة المدير الفني للفريق مايكل كاريك على الفيديو، بدلا من عصام عمر وكتب: "شفنا معاه الهنا".

وتمكن مان يونايتد من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره أرسنال الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مان يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 38 نقطة جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة.

