مرحلة الحسم.. متى ينطلق الدور الثاني من الدوري المصري؟

كتب : هند عواد

09:56 ص 12/03/2026

قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز

تجري رابطة الأندية المحترفة، قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز 2025-26 "مرحلة الحسم"، مساء اليوم الخميس 12 مارس.

قرعة الدور الثاني من الدوري المصري

تنطلق مراسم قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، في التاسعة مساء اليوم الخميس، في احتفالية كبرى بأحد فنادق حي الزمالك.
ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضم من المراكز 1 لـ7 ويتنافسون على اللقب، والثانية تضم المراكز من 8 لـ21 ويتنافسون للهروب من الهبوط.

متى ينطلق الدور الثاني من الدوري المصري؟

ينطلق الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، في أبريل المقبل، مع انتهاء فترة التوقف الدولي.
وتبدأ فترة التوقف الدولي، يوم 23 مارس الحالي، على أن تنتهي يوم 31 من نفس الشهر، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية في المسابقة.

الدوري المصري الزمالك الأهلي

