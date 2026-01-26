مباريات الأمس
عدي الدباغ يعلق على تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

01:14 ص 26/01/2026
أكد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك، أن نتيجة التعادل أمام المصري البورسعيدي أمس بالكونفدرالية، نتيجة مرضية بشكل كبير.

وقال الدباغ في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "الشكل الدفاعي سيطر على الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام المصري أمس، لكن الحمدلله على التعادل في المباراة".

وأضاف: "هدفنا كان الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لذلك عملنا بقوة للتسجيل في الشوط الثاني، لكن التوفيق ولكن الحظ لم يكن معنا في الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء وسنعمل في الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء".

واختتم الدباغ تصريحاته: "أغلقنا صفحة مباراة المصري البورسعيدي، سنركز في الأيام المقبلة على مباراة بتروجيت في الدوري، يوم الأربعاء المقبل".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري المصري.

