فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

استعاد مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، ذاكرته التهديفية، بعدما نجح في تسجيل هدف في مباراة فريقه اليوم أمام نيس في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في مباراة فريقه أمام نيس اليوم، بشكل أساسي في ظهوره الأول مع الفريق، بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة المنتخب المصري.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 2+45، ليسجل هدفه الأول مع الفريق منذ أكتوبر الماضي 2025، حينما سجل في مرمى موناكو بالدوري الفرنسي.

وتلقى فريق نانت هزيمة كبيرة اليوم على يد نيس الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 19 بالدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد عدد أهدافه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي 2025-2026، إلى 3 أهداف، نجح في تسجيلهم خلال 16 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

