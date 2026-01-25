مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 3
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

كتب - يوسف محمد:

07:09 م 25/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد (3)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد يحتفل بهدفه في مرمى أوكسير
  • عرض 15 صورة
    احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى أوكسير
  • عرض 15 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    GznbKmxهدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسيXAAAbg3V
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (3)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (2)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (9)
  • عرض 15 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، ذاكرته التهديفية، بعدما نجح في تسجيل هدف في مباراة فريقه اليوم أمام نيس في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في مباراة فريقه أمام نيس اليوم، بشكل أساسي في ظهوره الأول مع الفريق، بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة المنتخب المصري.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 2+45، ليسجل هدفه الأول مع الفريق منذ أكتوبر الماضي 2025، حينما سجل في مرمى موناكو بالدوري الفرنسي.

وتلقى فريق نانت هزيمة كبيرة اليوم على يد نيس الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 19 بالدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد عدد أهدافه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي 2025-2026، إلى 3 أهداف، نجح في تسجيلهم خلال 16 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندر للتعاقد مع لاعب الزمالك

عفروتو يكشف لمصراوي كواليس انتقال الروسي ميخائيل لنادي سوهاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت ونيس نتيجة مباراة نانت ونيس هدف مصطفى محمد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل تغادر فنزويلا إلى أمريكا
شئون عربية و دولية

رويترز: ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل تغادر فنزويلا إلى أمريكا

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع
زووم

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع
انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
شئون عربية و دولية

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

بائع فول يتحول إلى سفاح.. كيف تخلص أب من أبنائه الأربعة في الإسكندرية؟
أخبار المحافظات

بائع فول يتحول إلى سفاح.. كيف تخلص أب من أبنائه الأربعة في الإسكندرية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي