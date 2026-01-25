مباريات الأمس
"يجب تسويتها قبل هذا الموعد".. خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن قضاياه

كتب : محمد عبد الهادي

12:11 م 25/01/2026
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    فرجاني ساسي
    خوان بيزيرا
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
    فرجاني ساسي
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    جوزيه جوميز
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    جروس
    جوميز
    جوزيه جوميز
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
    السويسري كريستيان جروس
    جروس مدرب الزمالك

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، وذلك فيما يخص القضايا الموقعة ضد نادي الزمالك.

ووصلت عقوبات إيقاف القيد الموقعة ضد نادي الزمالك إلى 10 قضايا بسبب مستحقات مدربين ولاعبين سابقين.

في هذا السياق قال عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": رخصة المشاركة بالبطولات القارية الأفريقية لموسم 2025-26 لنادى الزمالك لا تأثير عليها بسبب ال 10 قضايا الحالية بالإضافة إلى ما سوف يصدر قريباً من أحكام نهائية وملزمة.

وتابع: "جميع القضايا حتى 31 مارس 2026 مرتبطة برخصة المشاركة لموسم 2026-27 ويجب أن يتم تسويتها حتى 31 مايو 2026".

المتسببون في إيقاف قيد الزمالك قضايا نادي الزمالك الزمالك عامر العمايرة أخبار الزمالك

