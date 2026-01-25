"يجب تسويتها قبل هذا الموعد".. خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن قضاياه

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، وذلك فيما يخص القضايا الموقعة ضد نادي الزمالك.

ووصلت عقوبات إيقاف القيد الموقعة ضد نادي الزمالك إلى 10 قضايا بسبب مستحقات مدربين ولاعبين سابقين.

في هذا السياق قال عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": رخصة المشاركة بالبطولات القارية الأفريقية لموسم 2025-26 لنادى الزمالك لا تأثير عليها بسبب ال 10 قضايا الحالية بالإضافة إلى ما سوف يصدر قريباً من أحكام نهائية وملزمة.

وتابع: "جميع القضايا حتى 31 مارس 2026 مرتبطة برخصة المشاركة لموسم 2026-27 ويجب أن يتم تسويتها حتى 31 مايو 2026".

